Берлинский кафедральный собор впервые за последние несколько месяцев в пятницу вновь открыл свои двери для посетителей

Берлинский кафедральный собор впервые за последние несколько месяцев в пятницу, 4 июня, вновь открыл свои двери для посетителей. Как сообщается на сайте Deutsche Welle, из-за пандемии самая большая протестантская церковь Германии на Музейном острове долгое время была закрыта и открывалась лишь для церковных служб. Склеп династии Гогенцоллернов и купольная галерея до определенного времени останутся закрытыми в связи с проводимыми там ремонтными работами.
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