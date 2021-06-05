Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Германии в полуфинальном матче СМ по хоккею в Риге. Ранее сборная Канады в первом полуфинале со счетом 4:2 обыграла команду США. Финальная

встреча между командами Финляндии и Канады состоится завтра в 20:15. Американцы и немцы сыграют в матче за третье место в тот же день в 15:15. Сборная России в этот раз дошла только до четвертьфинала.