По меньшей мере 88 человек погибли в семи деревнях Нигерии в результате нападений вооруженных бандитов. Об этом со ссылкой на полицию пишет местная пресса. В регион район направлены дополнительные силы полиции.

В последние месяцы в Нигерии наблюдается резкий рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Власти вынуждены задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности.