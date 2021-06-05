Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и поезда произошло сегодня в Анапском районе. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, водитель Toyota выехал на железнодорожный переезд прямо перед пассажирским поездом Москва — Анапа. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения уже не удалось. Водитель и один из пассажиров легковушки скончались, еще один человек в салоне госпитализирован. В пассажирском составе никто не пострадал.