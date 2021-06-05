Россия не стремится отказываться от использования доллара как универсального средства расчетов, но вынуждена сокращать количество расчетов в американской валюте. Об этом на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин. 3 июня глава Минфина Антон Силуанов сказал, что ведомство решило отказаться от использования доллара в средствах ФНБ, а 40 млрд долл., которые сейчас есть в фонде, в течение месяца будут заменены на другие валюты. Силуанов объяснил это решение угрозой новых санкций со стороны США.