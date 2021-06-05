Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 детей в гостиничном комплексе «Менделеево» в Солнечногорске

Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 детей в гостиничном комплексе «Менделеево» в подмосковном Солнечногорске. Как передает ТАСС, пострадавшим от 14 до 16 лет. Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что 15 человек, в том числе 12 подростков обратились за медпомощью с признаками пищевого отравления.