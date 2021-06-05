Белоруссия будет в судебном порядке добиваться компенсации потерь, связанных с санкциями

Белоруссия будет в судебном порядке добиваться компенсации потерь, связанных с американскими и европейскими санкциями. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Западные санкции против Белоруссии были введены после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair и задержания летевших этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софии Сопеги.