В Петербурге задержали семь членов труппы «Форум-театра» во время репетиции спектакля о сталинских репрессиях

Об этом «ОВД-Инфо» сообщил муж одной из задержанных Булат Гильманов. По его словам, причины задержания силовики не назвали, но упомянули, что на артистов поступила жалоба от Тимура Булатова. «ОВД-Инфо» уточняет, что пишет, что Тимур Булатов — гомофобный активист, регулярно пишущий заявления на оппозиционеров. Из за его заявления в полицию возбудили дело против художницы Юлии Цветковой.
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