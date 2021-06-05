В Петербурге задержали семь членов труппы «Форум-театра» во время репетиции спектакля о сталинских репрессиях

Об этом «ОВД-Инфо» сообщил муж одной из задержанных Булат Гильманов. По его словам, причины задержания силовики не назвали, но упомянули, что на артистов поступила жалоба от Тимура Булатова. «ОВД-Инфо» уточняет, что пишет, что Тимур Булатов — гомофобный активист, регулярно пишущий заявления на оппозиционеров. Из за его заявления в полицию возбудили дело против художницы Юлии Цветковой.