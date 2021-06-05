Гол Александра Соболева принес сборной России по футболу победу над командой Болгарии в товарищеском матче в рамках подготовки к ЕВРО-2020. Игра с болгарской командой завершилась со счетом 1:0 и стала для сборной России заключительной перед стартом турнира. Свое выступление ЧЕ россияне начнут 12 июня в Петербурге матчем против сборной Бельгии.