Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч. По словам Ликсутова, если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования ГИБДД. Если же самокат передвигается в одной зоне с пешеходами, то он должен двигаться со скоростью пешеходного потока. Ликсутов подчеркнул, что столичные власти уже договорились с компаниями, занимающимися арендой самокатов, о специальных зонах сниженной скорости.

Так, если электросамокат из проката едет по Парку Горького, то автоматически он не сможет разогнаться до скорости, превышающей 15 км/ч. Таких зон уже сейчас больше 50, и их число будет расти, отметил заммэра.