Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии в качестве ответа на введенные санкции

Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии в качестве ответа на введенные американские и европейские санкции. Об этом заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. По его расчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. В интервью телеканалу «Беларусь 1», он также сказал, что потери Белоруссии от западных санкций не превысят 3% ВВП и в Минске знают, кем заменить поставщиков.
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