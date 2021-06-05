Суд в Новосибирске арестовали двух друзей 19-летнего Векила Абдуллаева, которого смертельно ранил сотрудник ДПС Александр Гусев. Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов обвиняются в применении насилия к представителю власти и оскорблению сотрудника правоохранительных органов. Накануне по поручению главы СК Александра Бастрыкина из-под стражи под подписку о невыезде был освобожден Александр Гусев, который по официальной версии, «случайно застрелил» Векила Абдулаева. Полицейский остался фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.