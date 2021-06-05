Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана — шестого этапа ЧМ «Формулы-1». Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» показал последний, 18-й результат. Сама гонка состоится завтра в 16:00 мск.