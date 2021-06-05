Новая Зеландия намерена депортировать российского гражданина с ограниченными возможностями: ему отказано в рабочей визе. Как передает «Дождь», речь идет о Евгении Ляпине, который учится в Новой Зеландии, но не может получить там официальную работу. Местные власти сочли, что Ляпин не способен учиться и работать по медицинским причинам.