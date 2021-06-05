Местом встречи Путина и Байдена 16 июня может стать одна из женевских вилл

Об этом пишет швейцарская Tribune de Geneve. Она отмечает, что найти в Женеве место, которое подходило бы обеим сторонам очень сложно, так как у каждой есть свои требования и с точки зрения безопасности и символики. Ранее новостные агентства сообщали, что саммит Путина и Байдена может пройти в гостинице InterContinental. Но ни американская, ни российская стороны это не подтвердили. В 1985 году именно на вилле в пригороде Женевы встречались советский и американский лидеры Михаил Горбачев и Рональд Рейгана.