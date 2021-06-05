Счетная палата проверит эффективность программы льготной ипотеки на новостройки как меры поддержки населения

Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Ранее на пленарном заседании форума Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% годовых вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех субъектов РФ и будет составлять 3 млн рублей.