Индия раньше срока возвращает России арендованную атомную подлодку «Нерпа»

Субмарина с индийским экипажем уже направляется во Владивосток. На вооружение ВМС Индии подлодка поступила в апреле 2012 года сроком на десять лет. Индия использовала «Нерпу» для обучения экипажей, а также для отслеживания движения военных судов Китая. Местные СМИ сообщают, что причиной возвращения подлодки за десять месяцев до истечения срока аренды стали проблемы с техническим обслуживанием, в том числе с силовой установкой. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. «Нерпа» стала второй субмариной арендованной Нью-Дели у России с 1988 года.
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