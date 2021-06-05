Судно затонуло на Волге в районе Самары

Погибших и пострадавших нет.

Авария случилась сегодня утром рядом с островом Поджабным, когда однопалубный теплоход под названьем «Барракуда» буксировал земснаряд – это судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов. Находившуюся на борту команду из четырех человек удалось спасти, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. На движение судов происшествие не повлияло. Его причина пока не называется. Местные жители обеспокоены разлившимся топливом. Как передает со ссылкой на очевидцев портал 63.RU, вода мутная, блестит от бензина и солярки и чувствуется сильный запах. К месту ЧП направлены специалисты поисково-спасательной службы региона и центра Государственной инспекции по маломерным судам областного главка МЧС. Как сообщила пресс-служба ведомства, они займутся обследованием акватории Волги.

Проверку в связи с катастрофой проводит Следственный комитет.