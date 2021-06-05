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19:04, 05 июня 2021

Администрация Петербурга приостановила публикацию статистики о коронавирусе на время ПМЭФ

Администрация Петербурга приостановила публикацию статистики о коронавирусе на время Международного экономического форума. В то же время в городе растет заболеваемость, а темпы вакцинации остаются низкими.

На сайте Смольного в дни Петербургского международного экономического форума МЭФ перестали публиковать отчеты Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. Последний раз отчет опубликовали в среду, в первый день форума. Отчет гласил, что в Петербурге госпитализировали 510 человек. Это рекорд с начала года. Подобные отчеты публикуются уже полгода. В них есть данные, которые не дает федеральный оперативный штаб. Например, информация о количестве госпитализированных и проценте свободных коек. Добавим также, сегодня ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил журналистам, что за все дни мероприятия сделано более 50 тыс. тестов на коронавирус. Около 500 из них оказались положительными.

Администрация Петербурга пока никак не прокомментировала отсутствие коронавирусной статистики.


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