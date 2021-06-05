Страны G7 утвердили размер минимального налога на прибыль для крупных корпораций

Он должен составить 15%. Эта мера обсуждалась несколько лет. Теперь ее рассмотрит и G20. Эта мера должна помочь странам заставить крупные транснациональные корпорации, такие как Google, Amazon, Facebook и Apple, платить больше налогов. Как пишет Reuters, многие государства пытались добиться этого долгие годы, так как такие корпорации зачастую регистрируются в юрисдикциях с льготным или щадящим налоговым режимом.