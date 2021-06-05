В правительстве России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин. Так, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт утверждает, что все яйца без патогенной микрофлоры в нашей стране — импортные. Между тем, как заявил РИА «Новости» директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что яйца для производства вакцины «Спутник V» не нужны, по его словам, все делается на синтетических средах" и центр Гамалеи не закупает яйца для производства вакцин.