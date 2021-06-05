В Самаре во время буксировки земснаряда затонул речной теплоход. По данным регионального управления СК, на борту находилась команда из 4 человек, никто не пострадал. В областном главке МЧС заявили, что информации об утечке топлива нет. Однако местное издание 63.RU сообщает, что из баков теплохода в воду вылилось много топлива, а местные жители жалуются на резкий запах солярки.