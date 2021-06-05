Шестеро пострадавших в результате опрокидывания грузовика в Туве находятся в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» пишет врио главы республики Владислав Ховалыг.

Ранее сообщалось, что водитель самосвала не справился с управлением в горной местности, в результате чего грузовик опрокинулся. Пострадал 21 человек, находившийся в кузове. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что пострадавшие — члены одной большой семьи. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.