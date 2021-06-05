Сборная Канады стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею в Риге

На пути к финалу канадцы обыграли победителей обеих предварительных групп – Россию и США, причем с американцами им пришлось даже легче. Канадцы дважды выходили вперед, а соперникам приходилось прикладывать все усилия, чтобы их догнать. При счете 2:3 американцы сняли вратаря, но добились лишь очередной шайбы в свои ворота 4-2 и Канада, которая проиграла три первых матча на турнире, гарантировала себе серебро чемпионата мира.

Кстати, в подгруппе США разгромили соседей со счетом 5:1. И для того, чтобы занять хотя бы четвертое место, Канаде пришлось ждать нужного исхода встречи Латвии и Германии. Ничья в этом матче отправила бы теперешних финалистов домой. Настоящем героем плей-офф стал нападающий Эндрю Манджипане из Калагри Флеймс, который забросил победную шайбу в овертайме России, а затем еще две — США.

Через несколько минут в Риге начнется второй полуфинал Чемпионата мира, в котором встретятся Финляндия и Германия.