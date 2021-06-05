Несколько россиян обнаружили на сайте «Госуслуг» записи о прививках, которые они не проходили

Представители властей пока не пояснили, из-за чего это может происходить.

Неожиданные сертификаты о вакцинации находят у себя люди из разных регионов. Только в столице было уже как минимум два таких случая. Так, москвичка Ольга Гребнева написала в «Фейсбуке», что получила оповещение от сайта Госуслуг с напоминанием о необходимости вести дневник самонаблюдения после прививки. Проблема в том, что, она так и не привилась. Проверив свою учётную запись на этом портале, Гребнева нашла записи о вакцинации тремя разными препаратами в трёх разных больницах в Екатеринбурге, Новосибирской области и Ставропольском крае. Откуда они взялись – неизвестно. По словам москвички, в этих отчётах указаны её настоящие личные данные, в том числе номер паспорта.

Позже о подобном случае рассказал «Эху» и другой житель столицы Александр. По его словам, он обнаружил ошибку в документах после того, как сделал первую прививку: «Я 30-го мая провакцинировался в Калужской области. При заходе на следующий день в этот дневник самонаблюдения я обнаружил, что я в конце апреля привился еще раз в Коврове Владимирской области, а вторую прививку я сделал в феврале посёлке в Омской области».

Ранее на этой неделе о схожей ситуации в Челябинске местному интернет-изданию 74.ru рассказал и правозащитник Алексей Табалов. Он предполагал, что таким образом кто-то пытается подтасовать статистику о количестве привитых россиян.

Также на этой неделе из-за взломов персональных страниц на сайте Госуслуг «Единая Россия» обратилась в полицию. Ими, как считают заявители, от имени Центра обработки персональных данных партии могли заниматься неизвестные мошенники.