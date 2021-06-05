Вокруг фестиваля «Нашествие» назревает скандал

3 июня организаторы объявили, что попасть на мероприятие смогут только те, кто предоставит отрицательный тест на COVID-19, полученный за 72 часа до прибытия, и обладатели сертификата о вакцинации. Справки о перенесенном коронавирусе рассматриваться не будут.

Медиадиректор «Нашествия» Сергей Горбачев заверил, что зрителям, которые не смогут присутствовать на фестивале из-за требования о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата на вакцинацию, вернут деньги за билеты в индивидуальном порядке. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Тест ПЦР или сертификат на вакцинацию – это, конечно же, обременение и мы это понимаем, но вопрос стоит таким образом, что состоится «Нашествие» или оно не состоится вовсе. Поэтому, взвешивая, проводить ли фестиваль в этом году или переносить его еще на один год, мы приняли это решение. Это вынужденное решение, да, безусловно, это обременение и, безусловно, что с каждым из гостей фестиваля, который уже приобрел билеты, но по каким-то причинам не сможет на фестиваль, из-за ПЦР или еще по каким-то причинам, мы по закону обязаны эту услугу или предоставить, или вернуть деньги. Как будет этот возврат денег производится, это будет в индивидуальном порядке решаться нашей службой поддержки. В первую очередь нужно обратиться туда», — сказал он.

Противники нововведений уже жалуются на непродуманность мер, называют их дискриминацией и призывают к бойкоту.

Как сообщила жительница Москвы Виктория, организаторы «Нашествия» отказались возвращать деньги недовольным новыми правилами покупателям билетов. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница Москвы Виктория. «20 мая мы купили билеты на «Нашествие», который состоится с 30 июля по 1 августа. 3 июня «ВКонтакте» и в «Инстаграме» они вкинули посты о том, что пускать на фестиваль будут исключительно с паспортом вакцинации либо 72 часа теста на COVID. Никакого оповещения по электронной почте, либо по телефону нет. Мы обратились на их адрес электронной почты, нам поступил отказ в возвращении денежных средств по постановлению правительства, потому что на не перенесенные мероприятия деньги не возвращаются. В Роспотребнадзоре нам сказали, что постановление к данному случаю отношения не имеет. <...> Они сказали, что нужно обращаться по почте России к официальному организатору мероприятия и уже с ним решать этот вопрос, если они в течение 10 дней нам не отвечают, не возвращают деньги, тогда подавать в суд. Мы сейчас объединились группой людей в телеграмме и пишем досудебные претензии, ждем от них ответа. Пытаемся достучаться до руководителей, потому что никакого нормального адреса, ни телефона у них нет и на контакт они не идут абсолютно», — сказал он.

Организаторы «Нашествия» заявили, что не пустят на фестиваль без отрицательного теста на COVID или прививки.

Музыкант Алексей Кортнев сказал, что в этой ситуации он на стороне организаторов «Нашествия», которые вынуждены вводить определенные правила, чтобы фестиваль состоялся. Кортнев добавил, что он, как участник фестиваля, тоже сдаст тест ПЦР и будет выступать.

Вводя новые правила, организаторы «Нашествия» ссылаются на зарубежный опыт. Так называемые COVID-паспорта стали обязательными для посещения большинства матчей Главной лиги бейсбола в США, сертификат вакцинации требуется и на Чемпионате мира по хоккею в Латвии. Пройти тестирование должны были сотрудники и посетители концертов в Ливерпуле на открытом воздухе. Аналогичные правила ввели и организаторы летних музыкальных фестивалей в Великобритании и Ирландии. А в Барселоне в декабре прошлого года провели специальное исследование, которое показало, что безопасными могут быть даже мероприятия в закрытых помещениях, но при соблюдении ряда мер безопасности. Согласно данным, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, никто из почти 500 участников эксперимента, посетивших музыкальный концерт, не заразился коронавирусом. Главным условием был отрицательный быстрый тест на COVID, сделанный перед началом. На самом концерте, а всего там было около 900 человек, можно было танцевать и петь, не соблюдая социальную дистанцию, но все зрители должны были несколько часов находиться в респираторах. Кроме того, организаторы обеспечили хорошую вентиляцию помещения и следили за тем, чтобы зрители не толпились в зале и за его пределами. Отмечается, что эксперимент в Барселоне проводился в период относительно спокойной эпидемиологической обстановки.