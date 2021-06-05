По меньшей мере 11 мирных жителей погибли на западе Афганистана. Как сообщают местные телеканалы, машина с людьми подорвалась на бомбе, установленной у обочины дороги. Среди жертв есть женщины и дети. Ни одна из афганских группировок и ответственность за взрыв пока на себя не взяла.