Директор ФБР сравнил вымогательские хакерские атаки с серией терактов 11 сентября 2001 года

Директор ФБР Кристофер Рэй сравнил вымогательские хакерские атаки с серией терактов 11 сентября 2001 года. В интервью The Wall Street Journal он рассказал, что сейчас ФБР изучает около ста различных типов программ-вымогателей. По его словам, Россия стала «укрытием» для многих хакеров. Ранее Reuters сообщал, что Минюст придаст расследованиям хакерских атаках такой же приоритет, как преступлениям, связанным с терроризмом.