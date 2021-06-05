Белорусский политолог Артем Шрайбман покинул страну. В своем телеграм-канале он пишет, что был вынужден сделать это после того, как в эфире государственного белорусского телевидения бывший редактор канала NEXTА Роман Протасевич упомянул его среди тех, кто якобы координировал протесты в Белоруссии. Позже, в интервью изданию «Наша Нiва» Шрайбман уточнил, что уехал на Украину. В Белоруссии против Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, он также включен в список экстремистов. В белорусской оппозиции не исключают, что Протасевич делал свои признания под давлением.