Суд в Новосибирске арестовал Илькина Исмаилова. Он является фигурантом дела о применении насилия к инспектору ДПС Александру Гусеву, застрелившего при задержании 19-летнего молодого человека. Как передает «Интерфакс», Исмаилова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти Позднее суд изберет меру пресечения для второго фигуранта дела, задержанного накануне. По некоторым данным, Исмаилов — брат погибшего Векила Абдуллаева. Инспектор ДПС тоже был арестован, но позже освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Уголовное дело против него передано в центральный аппарат СК.
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