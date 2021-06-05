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17:33, 05 июня 2021

Грузовой автомобиль перевернулся в Туве, пострадали как минимум 9 человек, в том числе 2 детей

Грузовой автомобиль перевернулся в Туве, пострадали как минимум 9 человек, в том числе 2 детей. Как сообщает «Интерфакс», семья ехала на грузовике в другое село на праздник. При этом 20 пассажиров находились в необорудованном открытом кузове, в том числе пятеро детей до 12 лет. Водитель с места ДТП скрылся, его ищет полиция.


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