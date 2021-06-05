Владимир Путин допускает, что россияне смогут более свободно выезжать за рубеж с сентября

Президент Владимир Путин заявил, что россияне смогут более свободно выезжать за рубеж примерно с сентября этого года. Об этом Путин сказал на международном экономическом форуме в Петербурге. При этом Путин выразил надежду, что европейские регуляторы признают эффективность российских вакцин и будут пускать в Европу россиян, привитых этими препаратами.

Независимый демограф Алексей Ракша не считает этот прогноз реалистичным, об этом он рассказал «Эху». Между тем в Минздраве уверяют, что темпы вакцинации в России продолжают расти.