Кузьминский суд Москвы арестовал двоих человек, которых обвиняют в мошенничестве в отношении ветерана войны. Они пробудут в СИЗО как минимум до первого августа.

По версии прокуратуры Алексей Коньков и Руслан Алимирзаев обманом получили от ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина четыреста тысяч рублей. Один из них под видом полицейского позвонил 96-летнему москвичу и убедил его снять со счета деньги и отдать их третьему лицу якобы для задержания преступника с поличным. Дело против обвиняемых завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Грозит им до пяти лет лишения свободы.



Ранее в полиции объявили, что у предполагаемых телефонных аферистов изъяли средства связи, банковские карты и денежные средства. В МВД считают, что Василий Пронин мог быть не единственным пострадавшим от действий Конькова и Алимирзаева.

Тем временем агентство ТАСС сообщают, что оба фигуранта дела вины не признают. Они говорят, что их «подставил человек из интернета».

Василий Пронин был одним из приглашённых ветеранов на параде девятого мая в этом году. Он сидел рядом с президентом.