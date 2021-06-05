Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ по хоккею. В полуфинале канадцы обыграли команду США со счетом 4:2. В финале канадцы встретятся с победителем другого полуфинала Финляндия — Германия, который пройдет сегодня позднее. Именно поражению от Канады в четвертьфинале сборная России обязана «вылету» с турнира.