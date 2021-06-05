Международное рейтинговое агентство Moodyʼs составило суверенный кредитный рейтинг России на «инвестиционном» уровне. Аналитики агентства объяснили это тем, что Россия относительно безболезненно в экономическом плане перенесла пандемию коронавируса и продемонстрировала устойчивость к политическим рискам. При этом в Moodyʼs подчеркнули, что в отношении России сохраняется возможность новых ограничений к международным платежным системам, при этом отметив, что считает такое развитие событий маловероятным.