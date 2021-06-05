Правительство РФ потратило на кризисную поддержку экономики во время пандемии 4 трлн рублей. Такие данные на ПМЭФ привел первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, темпы восстановления экономики России сейчас опережает прогнозы примерно на два месяца.