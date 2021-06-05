Сотрудника подмосковного СИЗО-8 задержали по делу о разглашении гостайны. Как передает «Интерфакс», задержание проводилось на автопарковке торгового центра в Котельниках, у подозреваемого изъят магнитный носитель, который он собирался передать третьим лицам. По сведениям ТАСС, носитель отравлен на экспертизу. «Интерфакс» уточняет, что сотрудник следственного изолятора подозревается в распространении записей переговоров, каких именно — не уточняется.