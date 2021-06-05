Ураганный ветер бушевал в течение нескольких часов в некоторых районах республики Тыва

В сети появились многочисленные видео на которых ветер клонит к земле деревья и сносит дорожные указатели и куски шифера с крыш. В местном МЧС сообщили о том, что сила ветра достигала 38 метров в секунду или 137 километров в час, что по шкале Бофорта считается ураганом. Особенно ощутимыми порывы ветра были в Улуг-Хемском районе, а также в городах Кызыл и Шагонар. Губернатор региона Владислав Ховвалыг на своей странице ВКонтакте подтвердил информацию и попросил жителей не покидать квартиры и удерживать дома детей и стариков. Он также распорядился начать работы по ликвидации последствий Энергетики уже начали восстановление линий электропередач и устранение обрывов проводов. В столице республики Кызыле сотрудники мэрии объезжают микрорайоны, оценивая последствия урагана.

Информации о пострадавших нет, однако РИА «Новости» сообщает, что в республике перевернулся грузовой автомобиль, перевозивших людей, в том числе детей. Пострадал 21 человек, семь из них госпитализированы.