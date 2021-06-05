Сборная Бразилии по футболу выступила против проведения Кубка Америки в стране

Игроки выразили свое недовольство после матча отборочного турнира с командой Эквадора. Как пишет сайт AS, игроки сказали об этом президенту национальной футбольной федерации, который в свою очередь пригрозил уволить координатора сборной за «неспособность контролировать ситуацию».

Матчи Кубка Америки должны были принять Колумбия и Аргентина, однако Боготу лишили права проведения турнира из-за политических протестов, а Буэнос-Айрес из-за ситуации с коронавирусом. До начала первенства остается всего неделя.