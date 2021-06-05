Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ, назвал идеи о туристических полётах на Марс абсурдом и фантазией. По словам Рогозина, мечтающие о космосе люди часто становятся заложниками фантазий других людей, которые увлекают их «не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты».

В начале декабря прошлого года глава SpaceX Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.