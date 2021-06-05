Скандал разгорается вокруг крупнейшего в России рок-фестиваля под открытым небом «Нашествие»

Организаторы неожиданно объявили, что будут пускать только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом вакцинации от коронавируса.

Главное приключение года, по словам организаторов, должно пройти максимально безопасно, как для зрителей, так и для артистов. Поэтому «Нашествие» станет первым в России COVID-free фестивалем, говорится на его страничке. Отмечается, что тест должен быть сделан не ранее чем за трое суток до начала мероприятия. Организаторы пообещали, что схема проверки «будет максимально простой и понятной» и что все подробности будут вскоре детально расписаны на сайте фестиваля, а всех ранее купивших билеты отдельно уведомят о нововведениях. Новые требования к гостям и зрителям были опубликованы 3 июня и вызвали тысячи негативных комментариев в соцсетях. Пользователи называют это «позором», «дискриминацией» и «фашизмом» и призывают отказываться от посещения музыкального события. Одна из главных претензий вызвана тем, что продажа билетов была открыта еще несколько недель назад, а об ограничениях объявили только сейчас. Многие жалуются, что стоимость теста сравнима с ценой билета и подчеркивают, что не стали бы его покупать, если бы заранее знали, что фактически вход обойдется в два раза дороже.

По правилам фестиваля, возврат уже купленных билетов невозможен. Организаторы пока никак не комментировали претензии в свой адрес.