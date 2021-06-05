Сотрудники компании Apple не хотят возвращаться в офис с удаленной работы. Они написали письмо к руководству с просьбой позволить им самим определить дальнейший формат работы, пишет издание The Verge. Обращение было составлено спустя несколько дней после того, как глава Apple попросил сотрудников вернуться в офисы на три дня в неделю. Некоторые сотрудники заявили, что это решение побудило их уволиться.

По данным журналистов, Apple не поощряла работу из дома до пандемии. The Verge называет компанию консервативной по сравнению с другими IT-гигантами.