Американский суд отменил запрет на штурмовое оружие в Калифорнии. Агентство Associated Press со ссылкой нарушение судьи сообщает, что это мотивировали тем, что закон нарушает права законопослушных жителей штата на владение им. У генпрокурора Калифорнии есть месяц на обжалование этого решения.

Вопрос контроля за оборотом оружия в США регулярно поднимается после стрельбы с жертвами в общественных местах. Закон, который отменили в Калифорнии, был принят еще 1989 году.