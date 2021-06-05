Суд арестовал обвиняемых в мошенничестве в отношении ветерана. Об избранной мере пресечения агентству РИА «Новости» рассказали в суде. Пострадавший – Василий Пронин – участник битвы на Курской дуге. На прошедшем параде 9 мая он сидел рядом с Владимиром Путиным.

По данным следствия двое злоумышленников по телефону убедили ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать им якобы для поиска мошенника. На ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента назвал ее чудовищной и высказал мнение, что преступников найдут.