Выдающийся баскетболист и тренер Вадим Капранов скончался на 82 году жизни

О смерти Капранова сообщил официальный сайт баскетбольного ЦСКА, которому он отдал большую часть своей блистательной карьеры. Французская газета Дофине Либере сообщает, что причиной смерти тренера тал коронавирус. Вадим Капранов был расположен ко многим видам спорта, но выбрал баскетбол и начал тренироваться самостоятельно и самозабвенно. Его талант не остался незамеченным и вскоре он оказался в Динамо, а потом в сильнейшем советском клубе — ЦСКА, с которым семь раз выигрывал чемпионат страны и дважды Кубок Европойских чемпионов. В составе сборной Капранов завоевал бронзу олимпиады 1968 года. В качестве тренера с командами из многих стран он выигрывал самые престижные клубные международные трофеи, был ассистентом главного тренера на победной для женской сборной Олимпиаде 92 и чемпионате мира 83 года.

В качестве главного тренера Вадим Капранов дважды приводил женскую сборную страны к победам на чемпионатах Европы.