Президент Владимир Путин считает, что в России не существует препятствий для законной политической деятельности оппозиционных сил. Об этом Путин сказал на международном экономическом форуме в Петербурге. Кроме того, Путин вновь упомянул российский закон об иностранных агентах. Президент сказал, что в США подобный закон существует уже давно и предполагает гораздо более жесткие наказания, чем российский аналог.