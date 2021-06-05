Белорусский политолог Артём Шрайбман уехал из страны после того, как его упомянул арестованный Роман Протасевич

Белорусский политолог Артём Шрайбман уехал из страны после того, как его упомянул арестованный журналист Роман Протасевич. Были ли для этого основания – не известно.

Политический обозреватель Артём Шрайбман объявил, что не смог остаться в республике после видео с Романом Протасевичем, которое показал телеканал ОНТ. Дело в том, что арестованный журналист рассказал там, будто политолог помогал советами в чате, который «можно было назвать координационным штабом революции».

Шрайбман сказал, что Протасевич преувеличил участие обозревателя в этом процессе. Политолог подчеркнул, что никогда никого не консультировал и не собирается. При этом, он также отметил, что никакой обиды на арестованного журналиста не держит. «Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят».

Шрайбман добавил, что не знает, грозил ли ему арест на самом деле, но незадолго до отъезда политологу показалось, что у его дома выставили наружное наблюдение.



Белорусский государственный телеканал выпустил программу с Романом Протасевичем в минувший четверг. При каких обстоятельствах она была записана – не известно. Журналиста сейчас держат в СИЗО КГБ Минска.