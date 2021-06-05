В Туве ураганный ветер снес кровли домов и оборвавший электропровода

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на региональную службу ГО и ЧС, на территории региона скорость ветра достигала 38 метров в секунду. Повреждены автомобили и другое имущество жителей. Глава республики призвал граждан не выходить на улицу. После разгула стихии коммунальные службы займутся уборкой поваленных деревьев, ремонтом крыш и заборов.

