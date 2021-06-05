Глава Роскосмоса назвал абсурдом идею скорого полета на Марс

Такими рассказами, по словам Дмитрия Рогозина, можно увлечь простых обывателей, но технически посвященные люди понимают всю трудность затеи. Руководитель госкорпорации пояснил, что лететь на красную планету можно только раз в два года, когда открывается так называемое «пусковое окно», столько же придется ждать, чтобы вернуться обратно. При этом Рогозин заметил, что людям придется лететь девять месяцев «как шпроты в банке» в космическом корабле. Его слова приводит агентство ТАСС.

О намерении покорить Марс ранее говорил Илон Маск. Он сказал, что планирует в следующие 30 лет отправить на соседнюю планету миллион человек.