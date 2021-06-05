В Кургане на мусорные баки повесили замки из-за бездомных и пенсионеров

Интернет-издание Znak.com пишет, что в магазине «Монетка» это объяснили тем, что они «растаскивают грязь». Все нераспроданные товары ранее утилизировали, заливая хлоркой, но местных жителей это не останавливало и они продолжали растаскивать выброшенную продукцию. В соседней «Пятерочке» сказали, что до недавнего времени неликвид хранился на улице в специальном боксе, однако жители выламывали двери.